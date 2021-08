Rieti: Coldiretti in visita alle coltivazioni di Tabacco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di una grande opportunità per il territorio - spiega il direttore di Coldiretti Rieti, Giuseppe Casu - Un progetto che rappresenta un volano per l'economia e crea nuovi importanti scenari, non solo in ambito nazionale, ma anche internazionale". A testimoniarlo è la presenza di Ont, la cui base associativa è rappresentata da Cooperative di Produttori di tabacco, impegnati nella coltivazione dei più importanti gruppi varietali. Attualmente rappresenta circa il 50 per cento della produzione tabacchicola nazionale ed è presente nelle Regioni Campania, Umbria, Toscana e Veneto. Aderisce a Unitab Europa, organizzazione dei tabacchicoltori europei". "Lo sviluppo di questa filiera - conclude Risolo - che si adegua perfettamente al territorio reatino, ci consente di puntare sulla sostenibilità e sulla valorizzazione del Made in Italy, sull'innovazione". (Com)