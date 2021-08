© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte di 15.971 tamponi effettuati, in Lombardia i nuovi positivi sono 756, mentre viene segnalato solo un decesso in più rispetto a ieri. Aumentano di poco i ricoveri nei reparti Covid (11 più di ieri e 259 in totale), ma rimane stabile a 35 il numero dei pazienti nelle terapie intensive. (Rem)