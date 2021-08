Turchia-Libia: cooperazione economica al centro dell’incontro Dabaiba-Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione in materia economica fra Turchia e Libia e le agevolazioni per la concessione di visti: questi sono alcuni dei temi affrontati dal primo ministro del governo unitario nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba, e dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante l’incontro bilaterale tenuto oggi a Istanbul. Lo riferisce una nota del governo unitario di Tripoli. “Le parti hanno discusso del rafforzamento delle relazioni di cooperazione bilaterale fra i due Paesi e del ritorno delle compagnie turche in Libia, oltre alla facilitazione delle misure per i visti e al follow-up dei dossier in sospeso”, si legge nella nota. L’incontro è durato circa un’ora e mezza, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Ha preso il via successivamente un incontro allargato tra le delegazioni dei due Paesi, a cui hanno partecipato, dal lato turco, il ministro del Tesoro e delle Finanze, Lutfi Elvan, il ministro del Commercio, Mehmet Mus, e il governatore della Banca centrale, Sahap Kavcioglu. Da parte libica era presente, oltre a Dabaiba, anche il governatore della Banca centrale di Tripoli, Siddiq al Kabir. (segue) (Res)