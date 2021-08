Milano: Mascaretti (Fd'I), ancora soldi dei milanesi buttati via per ciclabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo ferragosto partono gli ennesimi lavori per le assurde piste ciclabili della giunta Sala in corso Buenos Aires. Sbagliare è umano ma perseverare è diabolico" afferma in una nota Andrea Mascaretti, capogruppo di Fratelli d'Italia a Milano. "E questa giunta ne sta dando la dimostrazione: Milano ha bisogno di piste ciclabili intelligenti e messe nei posti giusti, non di righe bianche che costeggiano le vie trafficate della città mettendo in pericolo ciclisti ed automobilisti. Archiviati dieci anni di governo ininterrotto della sinistra - continua Mascaretti - ci penserà il centrodestra a trasformare Milano in una città green e sostenibile. Milano ha i depuratori grazie alla Giunta Albertini e bike sharing e il car sharing grazie alla Giunta Moratti, tanto per fare qualche esempio di vere politiche green per la città. La Giunta Sala lascia invece una città piena d'ingorghi creati artificialmente con i restringimenti delle carreggiate lungo le principali arterie di Milano, come corso Buenos Aires, viale Monza, viale Zara o corso Sempione e migliaia di monopattini che scorrazzano senza regole rendendo pericolosi marciapiedi e piste ciclabili. Fortunatamente le elezioni amministrative sono ormai alle porte ed il centrodestra potrà tornare a governare questa città dopo 10 anni fallimentari di giunte di sinistra. Le giunte di centrodestra hanno fatto politiche concrete per il green le giunte di sinistra molti annunci e pochi risultati, come nel caso del registro per le biciclette annunciato come imminente nel 2018, rilanciato nel 2019 e nuovamente annunciato nella primavera 2021. Risultato? Zero" conclude l'esponente milanese del partito di Giorgia Meloni. (Com)