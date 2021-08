Covid: in Piemonte aumentano i ricoveri ma diminuiscono i casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' una giornata contrastate quella odierna per il bollettino Covid in Piemonte. Da un lato c'è un aumento dei ricoveri dopo la giornata positiva di ieri. Ora sono 5 i ricoverati in terapia intensiva (+1) e 85 quelli nei reparti ordinari (+4). E' confortante invece l'andamento dei contagi. Oggi, sabato 7 agosto, l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 170 casi, pari allo 0,7 per cento dei tamponi eseguiti che sono stati 24 mila 967. Dei positivi, 82 sono asintomatici. Positivi i decessi, oggi a quota 0. Mentre i guariti sono 82 in più di ieri.(Rpi)