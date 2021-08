Roma 2021: Rinascimento-Cambiamo, in municipi con nostri candidati presidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La coalizione di centrodestra nella sua interezza non riesce a riunirsi per fare sintesi sui municipi di Roma Capitale? Nessun problema, noi di Rinascimento Sgarbi e Cambiamo con Toti, lunedì prossimo inizieremo un tavolo di confronto insieme anche a Rivoluzione Animalista, Democrazia del Popolo e Movimento Cantiere Italia, al fine di individuare i candidati presidenti dei municipi, con la possibilità di correre in maniera autonoma". Così, in una nota, Massimo Pezzella, responsabile del comitato promotore "Cambiamo" Roma, e Dario Di Francesco segretario organizzativo nazionale e vicesegretario politico di Rinascimento. "Dopo il passo indietro di Vittorio Sgarbi da candidato sindaco per favorire l'unita del centrodestra con Michetti sindaco e la successiva creazione della lista Rinascimento-Cambiamo, avremmo immaginato un totale e pieno coinvolgimento nelle scelte della coalizione. Prendiamo atto che, nonostante le nostre sollecitazioni in tal senso, non è così e che evidentemente si vuole continuare a favorire un accordo di un centrodestra che ha già fallito in passato, se non allargato ad altre forze politiche".(Com)