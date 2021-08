Milano 2021: Goggi (Socialisti), progetto anti-movida tutela esercenti, ma non cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esercenti sono quelli che hanno tutto da guadagnare dalla movida e dal sul prolungamento notturno fino alle ora del mattino. I residenti sono quelli che ne sopportano i danni, con rumore fino e oltre i 90 decibel e quantità enormi di persone vocianti ammassate nelle strade. Commenta in una nota il candidato di Socialisti di Milano e Milano Liberale Giorgio Goggi. Il protocollo anti-movida per limitare schiamazzi e movida selvaggia "è stato discusso con gli esercenti, ma non con i cittadini". "La notizia è che ci saranno vigilanti privati che modereranno la movida. Ora, cosa ci dobbiamo aspettare da personale pagato dagli esercenti? E per di più con le modeste tariffe previste dal protocollo. Ma in questi casi non sarebbe giusto stare dalla parte dei più deboli e dei danneggiati? Una cosa ci dobbiamo chiedere: Il Comune sta dalla parte dei cittadini?", conclude Goggi. (Com)