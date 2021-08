Roma Metropolitane: De Priamo (Fd'I), azienda senza liquidità e affossata da gestione 5 stelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da tempo denunciamo la difficile situazione di Roma Metropolitane, e in gran parte delle società municipalizzate del Campidoglio. Nella fattispecie parliamo di un'azienda lasciata senza liquidità, una grave criticità a cui va aggiunto il fatto che le entrate relative al contratto per la realizzazione della metro C, allo stato attuale, coprono solo una parte della spesa corrente della società. Peraltro il Comune non approva i bilanci e non paga i servizi resi. Anche l'ipotesi di fusione con Roma Mobilità rischia di essere l'ennesimo flop, non ci sono né tempi né sinergie per poterla costruire. Dunque, è una situazione insostenibile. Roma Metropolitane, come del resto Ama e altre aziende capitoline, è stata affossata dalla Raggi a conferma del fallimento grillino anche su un comparto strategico come la mobilità". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fratelli d'Italia.(Com)