Torino 2020: Damilano potrà contare anche sui transfughi del centrosinistra

- Si chiamerà Progresso Torino la lista dei transfughi di centrosinistra che ha deciso di sostenere il candidato sindaco del centrodestra Marco Damilano. La presentazione si è svolta stamattina all'interno di Green Pea di Oscar Farinetti. Tra i nomi slitta certamente quello di Davide Ricca, presidente della Circoscrizione 8 e ex coordinatore cittadino di Italia Viva. Durante l'incontro ha dichiarato che "Damilano ha la capacità e la competenza per tirare fuori Torino dai 15 anni di declino in cui è caduta". La sua scelta è andata in disaccordo con gli altri esponenti principali del partito renziano, ovvero Silvia Fregolent e Mauro Marino, che nei giorni scorsi hanno invece confermato l'appoggio per Lo Russo in quota PD. L'altra figura che ha scelto Damilano in disaccordo con il partito di provenienza è Alberto Nigra, ex responsabile enti locali di Azione il partito di Calenda: "Questo è un laboratorio liberal-socialista e liberal-democratico". (Rpi)