Haiti: primo ministro crea forum ex capi di governo per trovare soluzione a crisi politica

- Il primo ministro di Haiti, Ariel Henry, ha incontrato di persona e in videoconferenza diversi dei suoi predecessori e istituito un forum di ex capi di governo che possa contribuire a trovare una soluzione per uscire dall’attuale crisi politica, a un mese dall’omicidio del presidente Jovenel Moise. Lo riferisce la stampa haitiana. Henry, che è anche presidente ad interim, ha consultato Gerard Latortue, Jean Marie Cherestal, Jacques-Edouard Alexis, Evans Paul, Jack Guy Lafontant, Jean Max Bellerive, Joseph Jouthe, Enex Jean Charles e Laurent Lamothe. L’interesse nazionale, lo stato di diritto, il ripristino della sicurezza, il sostegno sociale, il progetto di una nuova Costituzione, un accordo preliminare all’organizzazione delle prossime elezioni sono stati i temi delle consultazioni. (segue) (Mec)