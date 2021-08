Haiti: primo ministro crea forum ex capi di governo per trovare soluzione a crisi politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mattina del 7 luglio, il presidente Moise viene torturato e ucciso nella sua residenza privata, colpito da almeno dodici colpi d'arma da fuoco. Nella sparatoria finisce anche la moglie Martine, ferita in modo grave, mentre due figli escono illesi. La guardia presidenziale non pare essere intervenuta. Il primo ministro uscente, Claude Joseph, decreta in breve lo stato d'assedio e il coprifuoco. La Polizia di Haiti identifica come esecutore materiale dell'omicidio un "commando" di 28 elementi, due statunitensi di origini haitiane e 26 colombiani, quasi tutti ex militari, e nel giro di 24 ore ne arresta almeno 16. Dall'audio di alcune testimonianze video gli uomini sembrano essersi presentati come agenti della Dea (Drug enforcement administration). Il capo della guardia presidenziale, Dimitri Herard, diserta l'interrogatorio previsto per fare chiarezza sui fatti e viene arrestato, così come il medico Emmanuel Sanon, ritenuto "autore intellettuale" dell'omicidio. Il resto dei colombiani – tranne tre che vengono uccisi e un paio ancora latitanti – viene arrestato nei giorni successivi, anche grazie all'intervento di alcuni cittadini haitiani, a caccia di latini dalla carnagione chiara. (segue) (Mec)