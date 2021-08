Afghanistan: l’Iran chiede alle parti di porre fine al conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell’Iran ha fatto appello alle parti combattenti in Afghanistan affinché pongano fine al loro “conflitto fratricida”. Lo afferma oggi una nota pubblicata dal dicastero di Teheran, in occasione dell’anniversario dell’attacco terroristico del 1998 contro il consolato dell’Iran a Mazar-e Sharif, nel quale rimasero uccisi dieci diplomatici iraniani e un giornalista. Il comunicato invita le parti in conflitto a recarsi al tavolo dei negoziati, esprimendo la disponibilità di Teheran a proseguire la mediazione e a ospitare nuovi colloqui. L’Iran e l’Afghanistan non hanno altra scelta che “adottare approcci costruttivi che vadano a beneficio degli interessi di entrambi i Paesi”, prosegue la nota. (Res)