Tunisia-Francia: Macron ribadisce a Saied il sostegno di Parigi al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha ribadito all’omologo della Tunisia, Kais Saied, il sostegno di Parigi al Paese nell’affrontare le sfide correnti. Ciò è avvenuto nel corso di una conversazione telefonica fra i due capi di Stato, secondo quanto afferma una nota dell'Eliseo. Da parte sua il presidente francese ha espresso l’auspicio che la Tunisia riesca a rispondere rapidamente alle difficoltà economiche, sociali e sanitarie che affronta in questo momento. Saied ha affermato che presenterà presto una road map per il prossimo periodo nel Paese, sottolineando che continuerà ad attribuire importanza alle richieste avanzate dalla popolazione. Lo scorso 25 luglio, il capo dello Stato tunisino ha sollevato dall’incarico il primo ministro, Hichem Mechichi, e congelato per 30 giorni le attività dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), il parlamento del Paese. (Tut)