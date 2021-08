Tunisia-Emirati: Saied incontra consigliere Gargash, focus su sviluppi politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha incontrato oggi al Palazzo di Cartagine Anwar Gargash, consigliere diplomatico del presidente degli Emirati Arabi Uniti, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, ed ex ministro di Stato per gli Affari esteri. Lo riferisce una nota pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale della presidenza di Tunisi. Durante l’incontro, Saied ha sottolineato la solidità delle relazioni “fraterne” tra i due Paesi, rinnovando il desiderio di accrescerle a beneficio dell’interesse comune dei due popoli. Saied ha inoltre ringraziato Abu Dhabi per la sua posizione di "solidarietà" con la Tunisia, anche nella situazione politica ed epidemiologica attuale. Il capo dello Stato del Paese nordafricano ha fatto riferimento alle “misure eccezionali” assunte di recente, affermando che esse sono state prese “nel quadro della Costituzione” e “allo scopo di consolidare la sovranità del popolo, proteggere lo Stato e limitare tutti i fenomeni di manomissione delle sue istituzioni e gli ostacoli al suo funzionamento”. (segue) (Tut)