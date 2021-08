Tunisia-Emirati: Saied incontra consigliere Gargash, focus su sviluppi politici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, Gargash ha ribadito che gli Emirati comprendono le decisioni “storiche” di Saied e le sostengono, e si rendono conto, d’altra parte, anche della loro importanza per difendere lo Stato tunisino e per rispondere alla volontà del popolo. Il funzionario emiratino ha valutato il momento “storico” a cui assiste attualmente la Tunisia, ribadendo che gli Emirati confidano nel fatto che il presidente sarà in grado di attraversare questa fase e proteggere lo Stato tunisino da tutto ciò che lo minaccia. Ugualmente, l’ex ministro di Stato di Abu Dhabi ha espresso la disponibilità degli Emirati a sostenere la Tunisia rafforzando i legami bilaterali “fraterni” e “storici”. (Tut)