Roma: Raggi, due milioni di incassi e 31 mila biglietti venduti per Teatro dell'Opera

- "Incassi per quasi due milioni e 31.200 biglietti venduti: sono i numeri di un successo, quello del Teatro dell’Opera di Roma, che hanno siglato il gran finale della stagione estiva al Circo Massimo". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Un trionfo meritatissimo: artisti e maestranze al lavoro sul palco e dietro le quinte ci hanno fatto sognare. Ci hanno regalato esperienze coinvolgenti, esibizioni che dalla lirica al balletto hanno ripercorso la tradizione operistica in chiave innovativa, scenografie e regie curate nei minimi dettagli - spiega la sindaca -. E hanno raggiunto traguardi di cui siamo orgogliosi, in un periodo non facile: musicisti, cantanti, danzatori, costumisti, scenografi, registi, artigiani e tecnici hanno traghettato il teatro oltre i sipari abbassati, hanno fatto di Roma il proprio palcoscenico, accendendo sulla Capitale i riflettori del mondo dell’arte e della cultura a livello internazionale. Il tutto, sotto la guida di una direzione artistica e di un’amministrazione lungimiranti e coraggiose, che hanno saputo guardare al futuro, ben oltre le difficoltà del momento - sottolinea Raggi -. Ringrazio tutti loro e vi invito ad assistere ai prossimi spettacoli: il Costanzi ci dà appuntamento in autunno, con un programma di livello che, ne sono certa, conquisterà il pubblico con nuove emozioni", conclude la sindaca. (Rer)