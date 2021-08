Difesa: presidente Egitto Al Sisi incontra ministro Iraq, focus su cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha incontrato oggi il generale Jumaa Enad Saadoun, ministro della Difesa dell'Iraq, alla presenza del generale Mohamed Zaki, ministro della Difesa dell'Egitto. Lo ha affermato il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi. Il ministro della Difesa iracheno ha trasmesso ad Al Sisi un messaggio da parte del premier iracheno, Mustafa Al Kadhimi, in cui si affermava l'apprezzamento di Baghdad per gli sforzi egiziani a sostegno della questione irachena a tutti i livelli, in particolare nell'affrontare le sfide comuni, su tutte la lotta al terrorismo e il raggiungimento della sicurezza, della stabilità e dello sviluppo. Nel messaggio, il primo ministro iracheno ha espresso anche l'aspirazione a rafforzare la cooperazione con l'Egitto, beneficiando delle esperienze di successo del Paese nordafricano nel campo dello sviluppo e trasferendole in Iraq. (segue) (Cae)