Usa: Dakota del Sud, preoccupazione per rischi sanitari connessi a raduno motociclistico

- Si è aperto a Sturgis, nello Stato Usa del Dakota del Sud, il raduno motociclistico Sturgis Motorcycle Rally, che durerà dieci giorni e al quale sono attesi 700 mila partecipanti. Il raduno, giunto all’81ma edizione, preoccupa le autorità sanitarie, a causa del rischio di trasmissione della variante Delta del coronavirus, altamente contagiosa. L’agenzia federale Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) ha designato la contea di Meade, in cui si trova la città, come un’area ad “alta trasmissione comunitaria”, consigliando ai residenti e ai visitatori di indossare le mascherine negli spazi pubblici al chiuso. Nella contea circa il 37 per cento della popolazione è completamente vaccinato, nello Stato circa il 47 per cento. (segue) (Nys)