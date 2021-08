Covid: per tutto agosto in Piemonte controlli negli aeroporti sui passeggeri in arrivo dai paesi Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da questo fine settimana e per tutto agosto verranno incrementati i controlli a campione negli aeroporti piemontesi di Torino-Caselle e Cuneo-Levaldigi dei voli provenienti dai paesi Schengen. Ad annunciarlo la Regione con le parole del presidente Alberto Cirio: "Visto l'intensificarsi degli arrivi dall'estero di chi ha scelto di trascorrere le vacanze in Piemonte, ma anche dei rientri dei cittadini piemontesi dalle proprie ferie, abbiamo ritenuto importante aumentare il livello di attenzione per garantire la massima sicurezza del territorio". Si calcola il transito negli aeroporti piemontesi di circa 10 mila passeggeri al giorno e per questo sarà necessario un potenziamento dei controlli. Nell'area controlli dello scalo di Caselle il personale della Protezione Civile svolgerà un'attività di informazione alle persone in arrivo, dividendole in base alla documentazione sanitaria in loro possesso. Il personale della Città della Salute svolgerà una verifica sul Green Pass, il certificato di avvenuta vaccinazione o la guarigione dal Covid. Ci sarà poi una terza fila dedicata a chi non avrà la documentazione idonea. Procedimento simile anche nell'aeroporto di Cuneo-Levaldigi. (Rpi)