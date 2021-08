Lazio: Legambiente, Regione apre a possibilità di sparare a fauna selvatica, errore grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio approva il collegato al bilancio e inserisce una norma secondo la quale, anche nei territori delle Aree Protette, in caso di inerzia degli Enti nell'attuazione dei piani di gestione della fauna selvatica per le specie in sovrannumero, la Regione stessa potrà esercitare i poteri sostitutivi affidando ai proprietari dei terreni come agricoltori, affittuari o conduttori di fondi, muniti di porto d'armi, il compito di abbattere i capi su richiesta degli stessi soggetti interessati. Lo comunica in una nota Legambiente Lazio. "No ai fucili nei parchi! Questa norma è un errore gravissimo di Consiglio e Giunta regionale - dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -, in grado di scatenare un far-west anche nel cuore della Capitale. Sarebbe folle pensare di incontrare uomini armati nelle nostre aree protette come vorrebbero alcune rappresentanze di parte e come sancisce la norma, soprattutto quelle urbane e periurbane, così straordinariamente importanti per le necessità della collettività". (segue) (Com)