Lazio: Legambiente, Regione apre a possibilità di sparare a fauna selvatica, errore grave (2)

- "Il cinghiale è una specie in grande sovrannumero - spiega Legambiente - va ridotta drasticamente la sua popolazione senza se e senza ma, e attraverso le regole esistenti: nei Parchi vuol dire gabbie per le catture anche finalizzate all'alienazione dell'animale; gli abbattimenti dove è possibile per legge e le catture anche ai fini di alienazione ma senza fucili nelle aree protette, di cinghiali, daini e altre specie in sovrannumero sono da fare. Peraltro il sovrannumero di cinghiali, così come di daini e molte altre specie, è un fenomeno scatenato dai ripopolamenti ai fini venatori che per decenni hanno previsto una reintroduzione forzata di questi animali per potergli poi sparare - prosegue la nota -. Questi errori storici li paghiamo gravemente per lo squilibrio ecologico evidente al quale hanno portato, a Roma lo paghiamo ancor di più per le gravissime situazioni conseguenti alle strade invase dai rifiuti da troppi anni, che attirano i capi e ne cambiano il regime alimentare. La nostra associazione, insieme a Coldiretti, Federparchi e Regione, ha firmato più di due anni fa un protocollo per il contrasto dei cinghiali in sovrannumero nei parchi, contemplando tutte le azioni possibili di contrasto a questo enorme squilibrio biologico, e senza fucili: bisogna lavorare per attuarlo invece che pensare ad altro senza nemmeno averci provato". (Com)