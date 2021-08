Francia: Covid, proteste contro il pass sanitario in 150 città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono registrati alcuni momenti di tensione tra manifestanti in piazza contro il pass sanitario e forze della polizia francesi nel 17mo arrondissement di Parigi ed a Lione, mentre le proteste nel resto della Francia stanno proseguendo in maniera sostanzialmente pacifica. La manifestazione a Parigi è partita alle 13 da Pont de Neuilly e dovrebbe terminare a Place du Chatelet. Oltre alle persone contrarie alla vaccinazione anti Covid ed al pass sanitario introdotto dal governo francese, tra cui anche ristoratori e altri imprenditori coinvolti dalla misura, ci sono anche esponenti del movimento dei gillet gialli. "No alla dittatura" e "Macron, noi non vogliamo il tuo pass sanitario", sono alcuni degli slogan più diffusi. Secondo quanto riferisce la stampa francese, momenti di tensione si sono registrati nel 17mo arrondissment di Parigi; mentre l'emittente "Bfm" parla del lancio di gas lacrimogeni a Lione. Lo scorso fine settimana circa 200 mila persone sono scese in piazza secondo i dati del ministero dell'Interno. Anche per la giornata odierna si prevedono numeri simili visto che sono 150 le città interessate dalle proteste. I primi dati della polizia parlano di 19 mila persone scese in piazza a Tolone, circa 10 mila a Nizza e 6000 a Marsiglia. Si tratta del quarto fine settimana consecutivo di proteste contro il pass sanitario obbligatorio che sarà richiesto da lunedì 9 agosto in tutta la Francia per accedere alla grande maggioranza dei luoghi pubblici, inclusi i trasporti. Il primo ministro francese, Jean Castex, ha accolto con favore la decisione presa giovedì del Consiglio costituzionale che ha convalidato l'estensione del pass sanitario e l'obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari. Questa decisione, secondo quanto evidenziato da Castex tramite una nota, "consentirà il pieno dispiegamento della strategia di controllo del Covid-19". Il capo del governo di Parigi ha anche detto di "prendere atto" dell'annullamento da parte dei giudici costituzionali del provvedimento che prevedeva l'obbligo di isolamento per 10 giorni delle persone positive in quanto è stato ritenuto "sproporzionato". (segue) (Frp)