Francia: Covid, proteste contro il pass sanitario in 150 città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio costituzionale ha convalidato il pass sanitario, la vaccinazione obbligatoria anti Covid-19 degli operatori sanitari e ha censurato l'isolamento obbligatorio. Così i Saggi di Rue de Montpensier si sono espressi dopo che 74 parlamentari li hanno interpellati per contestare le disposizioni adottate dal governo per favorire la vaccinazione. La decisione era tanto attesa ma anche delicata, visto che proprio il tema dell’estensione della validità del pass sanitario ha diviso in due l’opinione pubblica, provocando continue manifestazioni da tre fine settimana. In linea di principio, il Consiglio costituzionale dispone di un mese di lavoro per valutare i ricorsi che vengono presentati ai suoi rappresentanti. In quest’occasione, tuttavia, i Saggi si sono espressi in soli otto giorni perché è stato invocato il comma 3 dell'articolo 61 della Costituzione che prevede l’urgenza della procedura d'esame. A partire da lunedì 9 agosto il pass sanitario sarà quindi obbligatorio in Francia per accedere a una serie di luoghi aperti al pubblico, come bar, ristoranti e trasporti a lunga percorrenza. (Frp)