Rifiuti: Pedica (Cdem), a Roma codice rosso, a settembre rischio strade invase da spazzatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non bastava l'emergenza sanitaria causata dal Covid. A Roma è codice rosso per i rifiuti. L'allarme lanciato dall'Ama è chiaro: se non si interviene subito a settembre si rischia il caos, con tonnellate di spazzatura per strada". È quanto dichiara in una nota Stefano Pedica, presidente di Cantiere democratico. "I rifiuti aumentano e i cittadini continuano a pagare per vedere cumuli di spazzatura ovunque. La città rischia di essere sommersa dalla spazzatura e Raggi&Co hanno dato prova del loro fallimento. Che dire poi del Pd? Invece di rincorrere i grillini e pensare alla nomina di Conte a presidente del M5s, farebbe meglio a dedicarsi seriamente alla Capitale", conclude.(Com)