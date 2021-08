© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della riapertura dell'anno scolastico l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato lancia un appello "soprattutto alle famiglie affinché prenotino per tempo la vaccinazione dei ragazzi in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico". (Rer)