- In bocca al lupo al presidente Giuseppe Conte, da oggi guida del Movimento Cinque Stelle. Così sui canali social il senatore di Leu Pietro Grasso. "L'unica prospettiva per guardare con ottimismo ai prossimi appuntamenti elettorali è lavorare su ciò che ci ha legato al Governo e che potrà unirci in futuro", conclude.(Rin)