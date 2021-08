Lazio: Vincenzi (Pd), firmata convenzione tra l'Ente parco e la proprietà Polverificio Stacchini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato raggiunto un importante risultato. È arrivata la firma della convenzione tra l'Ente Parco e la proprietà Polverificio Stacchini, dopo un lavoro che ha coinvolto la proprietà dell'area inserita nella zona speciale di conservazione (Zsc) e il Parco dei Monti Lucretili. Il risultato di un impegno che arriva da tanti fronti. Un passo in avanti verso la tutela dell'ambiente e del nostro territorio. Un percorso cruciale anche per la Regione Lazio, che si è occupata a lungo della Zsc Acque Albule, destinando risorse economiche cospicue per la sua tutela". Così Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio. "Una convenzione importante che, attraverso un sistema di sorveglianza - aggiunge - permetterà di monitorare l'area interessata dalla presenza di innumerevoli rifiuti. Un punto di partenza per una fondamentale collaborazione tra i Privati e l'Ente di tutela, che prosegue con l'elaborazione del piano di gestione. La prossima settimana al via la fase concreta: inizierà il posizionamento delle telecamere per la videosorveglianza relativa alla prima fase del progetto". (Com)