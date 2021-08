Roma: controlli da centro a periferia, 9 persone arrestate nelle ultime ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano incessanti i controlli su strada della polizia di Stato che, nelle ultime ore, hanno portato all'arresto di 9 persone. Il primo a finire in manette, in ordine di tempo, è stato I.A., nigeriano di 33 anni: gli agenti del VI Distretto Casilino, diretto da Isea Ambroselli, sono andati a prenderlo, di prima mattina, nella stanza dell'hotel in cui alloggiava. Grazie al sistema "Alert" è infatti emerso che, a carico dell'uomo, c'era un mandato di cattura europeo, con richiesta di estradizione, inserito dalla Germania per reati inerenti gli stupefacenti. Per droga sono state arrestate, in diverse circostanze, altre 3 persone: 1 ad Ostia, 1 in zona Appio e l'ultima a Trastevere. (segue) (Rer)