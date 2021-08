Roma: controlli da centro a periferia, 9 persone arrestate nelle ultime ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I poliziotti del X Distretto Lido di Roma, diretto da Antonino Mendolìa, durante il controllo di E.A., 46enne romano agli arresti domiciliari, hanno sentito un forte odore di marijuana nell'appartamento: l'uomo si è inizialmente giustificato affermando di utilizzare la sostanza ad uso terapeutico ma non ha fornito alcuna certificazione medica che comprovasse quanto dichiarato. In casa, dentro un bicchiere per il caffè americano e all'interno di un cofanetto in legno, sono stati trovati circa 5 grammi di marijuana. In via della Caffarelletta invece, gli agenti della Sezione Volanti, diretta da Massimo Improta, si sono accorti che un uomo, uscito da un portone mentre stavano passando, alla loro vista si è nascosto tra le auto in sosta. Immediatamente si sono fermati e lo hanno controllato: apparso subito insofferente, J.T., romano di 42 anni, è stato perquisito e trovato in possesso di un coltello nascosto nella parte posteriore degli slip e di un grosso panetto di hashish nella parte anteriore; in casa invece, i poliziotti hanno scovato, dentro il comodino della camera da letto, 2 pezzi della stessa sostanza, un bilancino di precisione ed un coltellino; dentro ad un orologio a pendolo, ulteriori 6 frammenti di hashish, per un peso complessivo di circa 100 grammi. (segue) (Rer)