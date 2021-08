Roma: controlli da centro a periferia, 9 persone arrestate nelle ultime ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimo pusher è stato arrestato dagli investigatori del commissariato Trastevere, diretto da Manuela Rubinacci, che hanno sorpreso M.K., 49enne marocchino, mentre spacciava hashish: addosso l'uomo, con precedenti di polizia per lo stesso reato, aveva 12 grammi di droga. È finito invece in manette per atti persecutori A.T., romano di 51 anni: gli agenti del XIV Distretto Primavalle, diretto da Tiziana Lorenzo, e del commissariato Monte Mario, diretto da Marco Messina, sono tempestivamente intervenuti mentre minacciava l'ex compagna sotto casa di quest'ultima, nonostante avesse già un divieto di avvicinamento in atto. Ad Ostia 2 pattuglie del Reparto prevenzione crimine Campania hanno arrestato per evasione A.T., 36enne romano, trovato in strada nonostante fosse sottoposto al regime degli arresti domiciliari. (segue) (Rer)