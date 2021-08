Roma: controlli da centro a periferia, 9 persone arrestate nelle ultime ore (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ed infine F.P., 29enne brasiliano, è stato arrestato dagli agenti della Sezione Volanti per violenza, minaccia, resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale. Notato aggirarsi a fari spenti nella serata a bordo di un furgoncino, quando ha visto le pattuglie ha cercato di fuggire ma è stato immediatamente fermato. Sceso dal mezzo ha ulteriormente tentato di scappare a piedi ma è stato bloccato dai poliziotti con i quali è nata una colluttazione. Perquisito, nella tasca dei pantaloni nascondeva 2 dosi di cocaina e 100 euro dei quali non ha saputo dare contezza. Gli agenti hanno riportato ferite giudicate guaribili in 4 giorni, salvo complicazioni. (Rer)