Chivasso: morto motociclista 39enne in un incidente, si indaga sulle cause

- Uno schianto sulla rotonda è stato fatale. Così ha perso la vita Ivan Albertin, 39enne che nella notte tra venerdì e sabato viaggiava in moto con una donna in direzione Chivasso. Intorno alle 2 di notte si è schiantato contro la segnaletica stradale della rotatoria per Borgo Ravel. Un impatto che non ha lasciato scampo al centauro. Mentre la donna che viaggiava con lui in questo momento si trova in ospedale, al Cto di Torino. I Carabinieri di Crescentino stanno valutando le cause dell'incidente e sui social c'è chi punta il dito sulla scarsa visibilità della rotonda. (Rpi)