Perù: governo propone data del 23 agosto per il voto di fiducia

- Il governo del Perù ha proposto la data del 23 agosto per la richiesta della fiducia al Congresso della Repubblica, il parlamento unicamerale. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno, Juan Carrasco. “Ci presenteremo il 23 agosto. Questa è la proposta. Non sappiamo tuttavia se la data sarà quella o sarà posticipata”, ha detto Carrasco. Prima del voto della camera legislativa il neopresidente, Pedro Castillo, che ha scelto come primo ministro Guido Bellido, potrebbe avere un altro ciclo di colloqui con le forze politiche. Il partito di Castillo, Perù libero, ha solo 37 seggi su 130, in un Congresso molto frammentato e per poter governare ha bisogno dei voti dei partiti di centro e centro-destra. Il nuovo gabinetto è entrato in carica lo scorso 28 luglio, dopo settimane di polemiche per presunte frodi al ballottaggio del 6 giugno, ma non sono ancora stati assegnati i ministeri dell’Economia e finanza e della Giustizia e diritti umani. (Brb)