Rifiuti: allarme Ama, a settembre rischio 1.000 tonnellate in strada, riunione in prefettura

- Dal primo settembre, nella Capitale, oltre 1.000 tonnellate di rifiuti a settimana potrebbero rimanere in strada. L'allarme è stato lanciato da Ama che, secondo quanto si apprende, avrebbe inviato alle Istituzioni una lettera paventando questo rischio a causa della indisponibilità al conferimento di alcuni impianti. Proprio per questo lunedì 9 agosto alle 17 è stata convocata una riunione di urgenza in Prefettura sull'emergenza rifiuti che potrebbe scattare dai primi giorni del prossimo mese. (Rer)