Iraq: arrestati sei presunti terroristi in diverse regioni del Paese

- Le forze di sicurezza dell’Iraq hanno arrestato almeno sei presunti terroristi legati allo Stato islamico (Is) in diverse regioni del Paese. Lo ha annunciato il portavoce del comandante in capo delle forze armate di Baghdad, generale Yahya Rasul. In un comunicato, il portavoce ha sottolineato che le operazioni sono state condotte dal Servizio antiterrorismo (Cts) di Baghdad su indicazione del comandante in capo, il primo ministro Mustafa al Kadhimi. Cinque dei sei terroristi sono stati arrestati nel governatorato occidentale dell’Anbar, mentre l’ultimo è stato fermato nella provincia di Salah al Din. (Res)