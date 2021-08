Milano: De Corato (Fd’I): altre quattro persone sorprese a imbrattare vagoni della metro, costo per pulirli ricade sui cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo i due giovani spagnoli denunciati ieri perché sorpresi a imbrattare i vagoni in sosta nel deposito treni Atm di Gorgonzola, oggi altri quattro connazionali sono stati individuati quali autori dell'imbrattamento di due vagoni della linea metropolitana, avvenuto lo scorso 28 luglio, presso la stazione della metropolitana "Vimodrone Cascina Burrona", ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Commenta così in una nota Riccardo De Corato, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. “Questi vandali spagnoli hanno preso Milano per la Bengodi dell'imbrattamento! D'altra parte, Sala sostiene la street art, offre ai sedicenti artisti i muri sui quali esprimersi, i municipi finanziano i murales e non viene condotta nessuna campagna contro l'imbrattamento con bomboletta della città che ha raggiunto livelli inaccettabili”. Sala fa il “sindaco smart ma il costo per ripulire Milano da questi obbrobri non è affatto "smart". "Presenterò un'interrogazione affinché i milanesi sappiano quanto costa ripulire i muri di Milano, oltre ai vagoni dei treni e delle metropolitane di Atm, da scritte e disegni di questi vandali imbrattatori. Un costo alto che ricade interamente sui cittadini, mentre Sala strizza l'occhio agli amici writer", conclude De Corato.(Com)