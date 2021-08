Roma: Raggi, sbloccato piano fognario zona Torresina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre dieci anni. Questo è il tempo che i cittadini del Piano di Zona Torresina 2 hanno dovuto attendere per poter avere l'impianto fognario. Una situazione che abbiamo finalmente sbloccato. Il piano di zona Torresina 2 si trova a nord-ovest della città, tra il Grande Raccordo Anulare, via Trionfale e via Boccea". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Grazie all'approvazione in Giunta del progetto definitivo, si potrà procedere con la realizzazione della rete fognaria attesa ormai da troppo tempo dai residenti. Dopo decenni di indifferenza su questo tema, infatti, abbiamo iniziato una importantissima operazione di riordino dei piani di zona che ci consente di intervenire e ristabilire i diritti dei cittadini - spiega Raggi -. I piani di zona sono un tema complesso, perché spesso riguardano vicende di società fallite, che non hanno rispettato i patti con il Comune o che non hanno praticato il prezzo massimo di vendita delle case ai residenti. Ora lavoriamo per tutelare i diritti dei cittadini mettendo al centro della nostra azione i loro interessi e portando finalmente le opere pubbliche necessarie", conclude la sindaca. (Rer)