Roma: salì sulla macchina della polizia dopo partita Europei, Daspo per 26enne (2)

- A seguito di ciò, considerato che il comportamento del 26enne è da ritenersi pregiudizievole per la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive, il questore di Roma, sulla base di un'accurata istruttoria da parte della Divisione anticrimine, ha adottato nei confronti dello stesso il provvedimento del Daspo, notificato ieri dagli agenti del commissariato Romanina. Per il 26enne, è vietato l'accesso per tre anni, all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, agonistico od amichevole, calendarizzati e pubblicizzati. Il divieto inoltre, è stato esteso anche agli incontri di calcio disputati all'estero dalle squadre italiane e dalla Nazionale di calcio. L'inosservanza di tale provvedimento comporterà la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10 mila a 40 mila euro, con arresto nei casi di flagranza. (Rer)