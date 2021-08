Cuba: Consiglio di Stato legalizza le micro, piccole e medie imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approvazione è giunta in una sessione ordinaria del Consiglio di Stato presieduta dal presidente dell’Assemblea nazionale, Esteban Lazo Hernández, e alla quale ha partecipato in videoconferenza il presidente della Repubblica, Miguel Diaz-Canel Bermudez. Nella sessione è stato approvato anche il decreto sulle cooperative non agricole. Altri tre decreti riguardano il lavoro autonomo: il primo aggiorna le disposizioni generali in materia e gli altri due riguardano le controversie e la previdenza sociale. Un decreto modifica la legge 113 del 23 luglio 2012 sul sistema tributario alla luce delle novità riguardanti le micro, piccole e medie imprese e il lavoro autonomo. I restanti due decreti hanno per oggetto uno la conservazione, il miglioramento e la gestione sostenibile dei suoli e l’uso dei fertilizzanti e l’altro i pubblici registri immobiliari. (Mec)