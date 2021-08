Roma: 30enne aggredito in strada mentre puliva, portato al Sant'Andrea non è in pericolo di vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina intorno alle 11:30 un cittadino nigeriano di 30 anni è stato aggredito in via largo Quistello. L'uomo stava volontariamente effettuando la pulizia del marciapiede e ha notato due persone probabilmente dell’est Europa che rovistavano nei cassonetti e buttavano la spazzatura a terra. Il 30enne si è avvicinato per dirgli di non sporcare, ma uno dei due è salito a bordo del furgone e facendo retromarcia ha cercato di investirlo. Poi è sceso e lo ha colpito con un bastone di ferro facendolo cadere per terra. I due sono fuggiti e la vittima è stata trasportata all'ospedale Sant’Andrea, ma non è in pericolo di vita. Si è occupato della vicenda il commissariato Flaminio.(Rer)