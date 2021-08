Mps: Gasparri (FI), Padoan non può gestire questa operazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Padoan deve lasciare subito la presidenza di Unicredit. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri che in una nota spiega: "Chi è passato dagli scranni del Pd di Montecitorio al vertice dell’istituto bancario non può essere tra coloro che gestiscono l'operazione Mps. La banca senese è stata devastata nel corso dei decenni dalla sinistra italiana, che l’ha lottizzata e l’ha costretta ad operazioni avventate". Gasparri poi aggiunge: "Orcel, che insieme a Padoan guida Unicredit, è tra coloro che incoraggiò l'Mps ad acquistare la banca Antonveneta ad un prezzo fuori dalla realtà. Di Padoan e Orcel si devono interessare gli organismi di garanzia e non solo. I risparmiatori sono in pericolo. Sia quelli di Mps che quelli di Unicredit. Via subito Padoan e via anche altri che hanno dato consigli sbagliati al Monte dei Paschi di Siena. Questo scandalo bancario - conclude - e finanziario è di portata e norme. C'è un conflitto di interessi a carico del Pd che deve essere sciolto subito. E le procure che fanno, stanno a guardare silenti?” (Com)