Spagna: 45 mila nuovi posti di lavoro con ampliamento aeroporto di Barcellona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato nei giorni scorsi dalla ministra dei Trasporti spagnola, Raquel Sanchez, il nuovo aeroporto di Barcellona potrà diventare operativo nel 2030. Sánchez ha spiegato che il progetto per l'ampliamento dell'aeroporto El Prat del capoluogo catalano sarà "molto esigente" per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente naturale. Secondo quanto spiegato dalla ministra Sanchez, in un'intervista all'emittente "Rac1", i lavori per l'ampliamento dello scalo dovranno infatti armonizzare le esigenze legate alle crescita economica e quelle per la sostenibilità. Anche il vicepresidente della Generalitat catalana, Jord Puignerò, ha dichiarato che quello di Barcellona sarà "l'aeroporto più verde d'Europa". La ministra spagnola Sanchez e il vicepresidente catalano Puignerò hanno concordato la scorsa settimana, nell'ambito della riunione della commissione bilaterale tra governo di Madrid e Generalitat, un piano di investimenti da 1,7 miliardi di euro per ampliare l'aeroporto El Prat fino a rendere possibile il transito di oltre 70 milioni di passeggeri l'anno (dagli attuali 53 milioni). (Spm)