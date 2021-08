Milano: De Corato (Fd'I), questa giunta e la precedente hanno sottovalutato fenomeno movida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa sera partirà il divieto di asporto per vetro e lattine dopo le 22 nelle zone della movida milanese. Su ammissione del sindaco sono, 12 le zone sfuggite al controllo: Duomo Mercanti, corso Garibaldi/corso Como/via Monte Grappa, Darsena/Navigli, Brera, Colonne di San Lorenzo, piazzale Archinto, quartiere Lazzaretto/via Lecco/via Melzo, Arco della Pace, quartiere Isola, piazza Minniti/via Borsieri, Area Nolo, via Tortona". Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale, Riccardo De Corato, commentando la nuova ordinanza del sindaco Sala. "Nel protocollo si legge anche: 'nelle ore serali e notturne delle zone della movida, soprattutto per futili motivi, che impediscono, di fatto, alla collettività di godere dei momenti di svago tanto attesi con la dovuta serenità, agli esercenti di lavorare senza turbamenti, ed ai residenti di vedere riconosciuto il diritto alla quiete e al riposo notturno'. Possiamo senza ombra di dubbio dire che questa giunta e la precedente hanno sottovalutato il fenomeno, e oggi, visto che siamo a pochi mesi dal voto cercano di correre ai ripari" sottolinea De Corato. (segue) (Com)