Milano: De Corato (Fd'I), questa giunta e la precedente hanno sottovalutato fenomeno movida (2)

- "Sono certo - aggiunge De Corato - che questa sera e domenica filerà tutto liscio o almeno spero, ma poi, senza avere la sfera di cristallo, tutto tornerà come prima. Per questo, come assessore ho stanziato 150 mila euro per finanziare le polizie locali impegnate nei servizi notturni nei quartieri della movida. Realizzare un protocollo che finisce il 3 settembre che senso ha? Ora quelle zone hanno sicuramente meno afflusso considerato il periodo di ferie. I residenti al loro ritorno cosa dovranno ancora sopportare? È da mesi che lo dico: le aree di aggregazione giovanile sono una risorsa per la città se gestite in maniera intelligente. L'assenza della polizia locale e di controllo, che non significa repressione, ha portato all'anarchia diffusa da nord a sud del capoluogo. Durante il bilancio - continua De Corato - ho presentato molti emendamenti che portassero a una soluzione del problema come il pagamento degli straordinari delle Ff.oo o la realizzazione di sky box che fungessero da commissariati notturni in queste zone. Ma niente da fare, il problema sembrava non esistere. Oggi a meno di due mesi dal voto hanno capito che i cittadini sono esasperati e quindi cercano di salvare il salvabile con un protocollo che di fatto demanda tutto ai commercianti che dovranno con dei buttafuori sensibilizzare il popolo alcolico della notte". (Com)