Camorra: Lamorgese, arresto Licciardi "segnale forte"

- Complimenti all'Arma dei Carabinieri per l'operazione di questa mattina coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, che, a seguito di complesse ed articolate attività investigative, ha condotto all'arresto di Maria Licciardi. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, sottolineando in una nota “l'impegno e la determinazione della magistratura e delle Forze di polizia per contrastare le organizzazioni camorristiche che controllano capillarmente ampi territori e gestiscono affari illeciti anche attraverso una strategia comune”. Per la titolare del Viminale si tratta di “un segnale forte dello Stato che si aggiunge all'arresto a Napoli da parte della Polizia di Stato, a seguito di indagini coordinate dalla competente Direzione distrettuale antimafia e dal Tribunale dei minorenni, dei presunti autori della sparatoria dello scorso 16 giugno ai Quartieri Spagnoli che aveva portato al grave ferimento di due vittime innocenti”, ha concluso Lamorgese. (Com)