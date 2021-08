Rifiuti: lunedì in Prefettura riunione urgente su emergenza dopo allarme Ama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto si apprende lunedì 9 agosto alle 17 è stata convocata una riunione di urgenza in Prefettura sull'emergenza rifiuti a seguito dell'allarme lanciato da Ama in una lettera alle Istituzioni. Nel documento l'azienda capitolina avrebbe infatti paventato il rischio che dai primi di settembre oltre mille tonnellate di rifiuti a settimana potrebbero rimanere in strada a causa dell'indisponibilità di alcuni impianti al conferimento. (Rer)