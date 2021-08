Roma: chiede di non sporcare la strada appena pulita ma viene aggredito, giovane finisce in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stava pulendo come ogni giorno i marciapiedi e le vie del quartiere Labaro quando ha notato due uomini, cittadini stranieri, che rovistando nei cassonetti stavano facendo cadere a terra buste e rifiuti. A qual punto ha chiesto ai due di prestare attenzione, ma per risposta è stato quasi investito dal furgone in uso ai due e aggredito con un bastone. È accaduto ieri mattina a largo Quistello. La vittima, un uomo nigeriano, è stato soccorso è trasportato all'ospedale Sant'Andrea non in pericolo di vita. (Rer)