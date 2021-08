Grecia: emergenza incendi, dalla Francia 3 Canadair e 80 vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia è a fianco della Grecia duramente colpita dagli incendi e ha inviato tre Canadair e 80 vigili del fuoco per sostenere le autorità elleniche nello spegnimento dei roghi. Lo ha annunciato su Twitter il presidente francese, Emmanuel Macron, secondo cui questa decisione è stata presa dopo un colloquio telefonico con il premier greco Kyriakos Mitsotakis. "Solidarietà tra europei sempre", ha evidenziato Macron. Come evidenziato dalla stampa locale, quelli che bruciano in Grecia sono gli incendi più vasti e devastanti degli ultimi 30 anni. Nella serata di ieri, 1.153 persone sono state fatte evacuare con dei traghetti da alcuni villaggi e spiagge nell'isola di Evia, a nord di Atene. Altra situazione critica si registra da diverse ore nel Peloponneso. (Frp)