Tv: Tg2 Post, continuano a crescere gli ascolti, picco con puntata dedicata a ori olimpici

- Prende il volo negli ascolti Tg2 Post, il programma di approfondimento del telegiornale diretto da Gennaro Sangiuliano. “Dopo settimane di crescita - si legge in una nota - che hanno visto lo share stabilizzarsi intorno al 6 per cento, ieri il picco del 12 per cento in una puntata dedicata agli ori olimpici. In questo modo Tg2 Post, curato da Massimo D'Amore e condotto nel periodo invernale da Manuela Moreno e nel periodo estivo da Luca Moriconi, consolida il primato nell'acces prime time. E sfrutta al meglio gli ottimi ascolti della programmazione olimpica di Rai2. Tg2 Post è uno dei pochi programmi di approfondimento che continua ad andare in diretta, senza pause, durante l'intera estate”. (Ren)