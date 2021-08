M5s: Matrisciano, in statuto prevista certificazione esterna su voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice del Movimento 5 Stelle, Susy Matrisciano, in una nota definisce “fantasiose" le notizie di stampa che riportano come nel nuovo Statuto del Movimento 5 Stelle non sarebbe prevista alcuna certificazione esterna per le votazioni degli iscritti. "È falso - sottolinea - dal momento che attraverso una modifica, che avevo proposto assieme ad altri colleghi, accolta nell'articolo 7, lettera G, è prevista la certificazione di un notaio, unica vera garanzia di terzietà e indipendenza in quanto pubblico ufficiale a differenza di qualunque altro soggetto". "Società terze, invece, sono sempre state incaricate di fare una verifica del regolare svolgimento delle operazioni su sistemi e infrastrutture, cosa che anche nel corso delle ultime votazioni è stata fatta. La nostra democrazia diretta - conclude Matrisciano - è vera partecipazione, chi sostiene il contrario dovrebbe informarsi meglio”. (Rin)